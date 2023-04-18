Н'Голо Канте влітку може змінити клуб

Хавбек Челсі Н'Голо Канте може перейти у Арсенал у літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє Todofichajes.

Каноніри сподіваються, що їм вдасться підписати француза на правах вільного агента.

Раніше повідомлялося, що Челсі готовий запропонувати 32-річному футболістові новий контракт. Канте виступає у складі Челсі з 2016 року. Його контракт із лондонським клубом закінчується влітку цього року.

Цього сезону Канте зіграв у складі Челсі лише 5 матчів. Більшу частину сезону він пропустив через травму.

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