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Канте може перейти в Арсенал

Н'Голо Канте влітку може змінити клуб
Сьогодні 14:58 378 0
Канте може перейти в Арсенал
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Канте, #Футбольні трансфери, #Челсі, #Арсенал Лондон

Джерело - todofichajes.com.

Хавбек Челсі Н'Голо Канте може перейти у Арсенал у літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє Todofichajes.

Каноніри сподіваються, що їм вдасться підписати француза на правах вільного агента.

Раніше повідомлялося, що Челсі готовий запропонувати 32-річному футболістові новий контракт. Канте виступає у складі Челсі з 2016 року. Його контракт із лондонським клубом закінчується влітку цього року.

Цього сезону Канте зіграв у складі Челсі лише 5 матчів. Більшу частину сезону він пропустив через травму.

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