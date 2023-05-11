Визначилася дата матчу Зоря - Шахтар: став відомий розклад матчів 28 туру УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Дирекція Української Прем'єр-ліги затвердила дати проведення та час початку матчів 28-го туру сезону-2022/2023.
Про це повідомляє пресслужба УПЛ.
Центральною зустріччю ігрового дня стане матч між Зорею та Шахтарем, які перебувають у чемпіонській боротьбі. Вони зіграють у середу, 24 травня, початок - о 17:00.
Розклад матчів 28-го туру УПЛ
- 24 травня (середа)
- 13:00. Колос - Динамо
- 13:00. Дніпро-1 - Ворскла
- 15:00. Верес - Олександрія
- 17:00. Зоря - Шахтар
- 25 травня (четвер)
- 13:00. Минай - Рух
- 14:00. Інгулець - Металіст 1925
- 14:00. Львів - Чорноморець
- 15:00. Кривбас - Металіст
Нагадаємо Дніпро-1 не зміг переграти Олександрію у 1 турі УПЛ.