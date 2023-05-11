Визначилася дата матчу Зоря - Шахтар: став відомий розклад матчів 28 туру УПЛ

Матчі відбудуться 24 та 25 травня

Джерело - Чемпіон.

Дирекція Української Прем'єр-ліги затвердила дати проведення та час початку матчів 28-го туру сезону-2022/2023.

Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

Центральною зустріччю ігрового дня стане матч між Зорею та Шахтарем, які перебувають у чемпіонській боротьбі. Вони зіграють у середу, 24 травня, початок - о 17:00.

Розклад матчів 28-го туру УПЛ

24 травня (середа)

13:00. Колос - Динамо

13:00. Дніпро-1 - Ворскла

15:00. Верес - Олександрія

17:00. Зоря - Шахтар

25 травня (четвер)

13:00. Минай - Рух

14:00. Інгулець - Металіст 1925

14:00. Львів - Чорноморець

15:00. Кривбас - Металіст

Нагадаємо Дніпро-1 не зміг переграти Олександрію у 1 турі УПЛ.