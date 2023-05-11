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Визначилася дата матчу Зоря - Шахтар: став відомий розклад матчів 28 туру УПЛ

Матчі відбудуться 24 та 25 травня
Сьогодні 19:25 423 0
Визначилася дата матчу Зоря - Шахтар: став відомий розклад матчів 28 туру УПЛ
#Динамо Київ, #Зоря, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Дирекція Української Прем'єр-ліги затвердила дати проведення та час початку матчів 28-го туру сезону-2022/2023.

Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

Центральною зустріччю ігрового дня стане матч між Зорею та Шахтарем, які перебувають у чемпіонській боротьбі. Вони зіграють у середу, 24 травня, початок - о 17:00.

Розклад матчів 28-го туру УПЛ

  • 24 травня (середа)
  • 13:00. Колос - Динамо
  • 13:00. Дніпро-1 - Ворскла
  • 15:00. Верес - Олександрія
  • 17:00. Зоря - Шахтар
  • 25 травня (четвер)
  • 13:00. Минай - Рух
  • 14:00. Інгулець - Металіст 1925
  • 14:00. Львів - Чорноморець
  • 15:00. Кривбас - Металіст

Нагадаємо Дніпро-1 не зміг переграти Олександрію у 1 турі УПЛ.

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