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Гравець Динамо зіграє на молодіжному ЧС-2023

Турнір в Аргентині стартує 20 травня
Сьогодні 19:39 310 0
Гравець Динамо зіграє на молодіжному ЧС-2023
#Динамо Київ

Джерело - ФК Динамо.

Вінгер київського Динамо Самба Діалло зіграє у складі збірної Сенегалу на чемпіонаті світу-2023 U-20 в Аргентині.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Турнір розпочнеться 20 травня. Суперниками Сенегалу на груповому етапі будуть збірні Японії, Ізраїлю та Колумбії.

Цього сезону Діалло зіграв за Динамо два матчі. У складі Динамо U-19 сенегалець провів 9 матчів та забив 4 м’ячі.

Нагадаємо, що Діалло зі збірною Сенегалу U-20 став чемпіоном Африки.

Раніше ексхавбек Динамо відсторонений на рік за договірні матчі у білорусі.

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