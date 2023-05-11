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Ексхавбек Динамо відсторонений на рік за договірні матчі у білорусі

Сьогодні 16:41 151 0
Ексхавбек Динамо відсторонений на рік за договірні матчі у білорусі

Джерело - UA-футбол.

Контрольно-дисциплінарний комітет Асоціації білоруська федерація футболу (АБФФ) ухвалив рішення щодо договірних матчів у чемпіонаті країни.

Про це повідомляє пресслужба федерації.

Солігорський Шахтар за договірні матчі позбавлений чемпіонства в сезоні-2022 і оштрафований на 30 очок у сезоні-2023 і на 20 очок - у сезоні-2024. Енергетик-БДУ позбавлений срібних медалей, оштрафований на 20 очок у поточному сезоні на 10 - у наступному. Белшина отримала штраф на 10 очок у сезоні-2023 і на 5 - у сезоні-2024.

Крім того, покарання отримали і низка представників цих команд. Півзахисник Шахтаря та ексгравець київського Динамо Микита Корзун дискваліфікований на рік і отримав штраф у 11 000 білоруських рублів. На той самий термін забанений і хавбек Динамо-Брест Михайло Гордійчук - штраф у 18 500 білоруських рублів.

Нагадаємо Корзун виступав за київське Динамо з 2016 по 2020 роки. Білоруський футболіст не зумів закріпитися у складі біло-синіх і вирушав в оренду в Динамо-Мінськ, Аль-Фатех і Вілафранкенш.

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