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Солігорський Шахтар позбавили чемпіонства за договірні матчі

Сьогодні 16:21 589 0
Солігорський Шахтар позбавили чемпіонства за договірні матчі

Джерело - Чемпіон.

Шахтар Солігорськ позбавлений чемпіонського титулу в сезоні-2022 за договірні матчі.

Про це повідомляє пресслужба федерації футболу білорусі.

Крім того, команда позбавлена 30 очок у нинішньому сезоні та 20 очок – у чемпіонаті-2024. Зазначимо, що з солігорським "Шахтарем" раніше працювали українські фахівці Юрій Вернидуб (2019, 2020) та Роман Григорчук (2020, 2021).

Крім того, за договірні матчі очкові штрафи отримали Енергетик-БДУ та Белшина.

За інформацією Tribuna.com Білорусь БАТЕ, який посів третє місце, не отримає чемпіонського титулу, а залишиться з бронзовими медалями. Вважатиметься, що у ЧБ-2022 немає чемпіона та срібного призера.

БАТЕ заявлятиметься АБФФ як учасник Ліги чемпіонів після того, як Шахтарю та Енергетику-БДУ було відмовлено в отриманні єврокубкових ліцензій.

На місця у відборі Ліги конференцій, відповідно, подаватимуться мінське Динамо (4-е місце ЧБ-2022), Іслоч (5-е місце ЧБ-2022), а також Торпедо-БелАЗ.

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