Збірна Іраку відмовилась від товариського матчу з Росією

Федерація футболу Іраку відмовилась від ідеї провести товариську гру зі збірною Росії.

Про це розповів прессекретар команди Мохаммед Імад.

"Федерація футболу Іраку розглядала проведення товариського матчу між збірними Іраку та Росії в День ФІФА, 7 вересня, але все залишилося на стадії інтересів.

Ми вирішили взяти участь у товариському турнірі чотирьох збірних: Іраку, Йорданії, Катару та Ірану. Першість пройде в Йорданії на початку вересня.

Що ж до наших відносин із РФС, то федерації співпрацюють друг з одним. Однак зараз між ФФІ та РФС не ведуться жодні переговори щодо проведення товариських матчів головних національних команд", - сказав Імад.