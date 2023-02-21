Федерація футболу Іраку запропонувала росії провести товариську гру

Федерація футболу Іраку (ФФІ) надіслала збірним росії, Узбекистану та Болівії запрошення на проведення товариського матчу в Багдаді.

Про це повідомляє Al Sabaah.

ФФІ планує організувати для національної збірної Іраку контрольний матч проти однієї з вищезгаданих команд у період з 20 по 28 березня.

Як зазначив неназваний співробітник ФФІ, проведення товариського матчу проти збірної країни-терориста підвищить шанси на утворення спортивного союзу між федераціями.

В іракських ЗМІ також нещодавно з'являлася інформація про можливий матч проти збірної Ірану, але іранська сторона відклала рішення щодо гри через звільнення головного тренера Карлуша Кейруша.

Раніше повідомлялося, що іранські фани розтягнули прапор України на матчі проти російської команди.