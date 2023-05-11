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Довбик забив 22-й гол у сезоні

Артем Довбик забив 22-й гол у сезоні УПЛ
Сьогодні 15:09 330 0
Довбик забив 22-й гол у сезоні
#СК Дніпро-1, #Чемпіонат України, УПЛ, #Артем Довбик

Джерело - Чемпіон.

У рамках перенесеного матчу першого туру чемпіонату України СК Дніпро-1 зіграв внічию з Олександрією.

Одним із голів у матчі відзначився українець Артем Довбик. Для нього це 22 гол у поточному сезоні УПЛ.

До Артема Довбика подібного вдавалося досягти лише чотирьом гравцям.

Рекорд УПЛ належить вірменському хавбеку Шахтаря Генріху Мхітаряну, який забив 25 голів у сезоні 2012/2013.

Найрезультативніші бомбардири сезонів УПЛ в історії:

  • 25 голів – Генріх Мхітарян (Шахтар, 2012/13)
  • 22 голи – Сергій Ребров (Динамо, 1997/98), Максим Шацьких (Динамо, 2002/03), Алекс Тейшейра (Шахтар, 2015/16), Артем Довбик (Дніпро-1, 2022/23). 
  • 21 гол – Арсен Аваков (Торпедо Запоріжжя, 1994/95), Олег Матвєєв (Шахтар, 1996/97), Андрій Воробей (Шахтар, 2000/01), Олексій Бєлік (Шахтар, 2002/03), Факундо Феррейра (Шахтар, 2017/18)
  • 20 голів – Тимерлан Гусейнов (Чорноморець, 1995/96), Сергій Ребров (Динамо, 1996/97), Максим Шацьких (Динамо, 1999/00), Луїс Адріану (Шахтар, 2013/14), Жуніор Мораес (Шахтар, 2019/20).

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