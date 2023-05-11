Тоттенгем сумнівається у повноцінному трансфері Кулушевські

Майбутнє Деяна Кулушевські наразі не визначено

Шведський хавбек Тоттенгема Деян Кулушевські може повернутися у Ювентус.

Про це повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра.

З кінця січня 2022 року гравецт виступає у складі Тоттенгема, до якого перейшов на правах оренди з туринського Ювентуса.

Однак наприкінці поточного сезону завершується термін дії його контракту, після чого "шпори" мають дати відповідь "зебрам" на запит щодо повноцінного викупу контракту гравця.

Це буде коштувати лондонському клубу 35 млн євро, однак наразі керівництво Тоттенгема не впевнено, що довкола 23-річного виконавця їм вдасться побудувати лінію нападу за умов потенційного продажу Гаррі Кейна.

Переговори між клубами наразі перебувають у замороженому стані.

У поточному сезоні Кулушевські відіграв 34 матчі, забивши два голи та віддавши сім гольових передач.

Нагадаємо, Тоттенгем готовий викупити Алонсо у Баєра.