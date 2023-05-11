Ліверпуль може підписати голкіпера з другої Бундесліги

Джерело - isport.ua.
Воротар Ганновера Рон-Роберт Цілер може продовжити кар'єру у Ліверпулі.
Про це повідомляє Bild.
34-річний воротар має досвід гри в Англії, він виступав за молодіжні команди Манчестер Юнайтед, а також провів сезон у Лестері.
Мерсисайдці розглядають Цілера, як підміну Аліссону, адже влітку клуб можуть покинути обидва резервні воротарі - Адріан і Куівін Келлехер.
Можливий трансфер Цілера в Ліверпуль пов'язують із ймовірним призначенням в англійський клуб Йорга Шмадтке на посаду спортивного директора.
Контракт Цілера з Ганновером розрахований до літа 2024 року.
Нагадаємо, Ліверпуль має намір придбати хавбека Брайтона Макаллістера.
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