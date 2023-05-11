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Ліверпуль може підписати голкіпера з другої Бундесліги

Ліверпуль шукає підміну Аліссону
Сьогодні 15:55 200 0
Ліверпуль може підписати голкіпера з другої Бундесліги
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Ганновер, #Ліверпуль, #Футбольні трансфери

Джерело - isport.ua.

Воротар Ганновера Рон-Роберт Цілер може продовжити кар'єру у Ліверпулі.

Про це повідомляє Bild.

34-річний воротар має досвід гри в Англії, він виступав за молодіжні команди Манчестер Юнайтед, а також провів сезон у Лестері.

Мерсисайдці розглядають Цілера, як підміну Аліссону, адже влітку клуб можуть покинути обидва резервні воротарі - Адріан і Куівін Келлехер.

Можливий трансфер Цілера в Ліверпуль пов'язують із ймовірним призначенням в англійський клуб Йорга Шмадтке на посаду спортивного директора.

Контракт Цілера з Ганновером розрахований до літа 2024 року.

Нагадаємо, Ліверпуль має намір придбати хавбека Брайтона Макаллістера.

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