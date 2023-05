Ліверпуль має намір придбати хавбека Брайтона Макаллістера

Ліверпуль розпочав роботу над трансфером півзахисника Брайтона Алексіса Макаллістера.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Клуб вже представив 24-річному футболісту проєкт та фінансові умови можливої співпраці.

У найближчі декілька тижнів мерсисайдці активізуються у переговорах.

Мак Аллістер точно покине Брайтон у міжсезоння, а зі своїм майбутнім, найімовірніше, визначиться у травні-червні.

🚨 Liverpool have presented their project and also financial proposal to Alexis Mac Allister. The club will insist in the next weeks; discussions advancing but agreement not done yet. #LFC



Feeling remains Alexis will 100% leave Brighton and it will be early, May or June. pic.twitter.com/Z7sJ0qValK