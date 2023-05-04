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Ліверпуль має намір придбати хавбека Брайтона Макаллістера

Макаллістер покине Брайтон у міжсезоння,
Сьогодні 15:18 225 0
Ліверпуль має намір придбати хавбека Брайтона Макаллістера
Фото: Getty Images
#Брайтон, #Ліверпуль, #Алексіс Мак Аллістер

Джерело - Чемпіон.

Ліверпуль розпочав роботу над трансфером півзахисника Брайтона Алексіса Макаллістера.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Клуб вже представив 24-річному футболісту проєкт та фінансові умови можливої співпраці.

У найближчі декілька тижнів мерсисайдці активізуються у переговорах.

Мак Аллістер точно покине Брайтон у міжсезоння, а зі своїм майбутнім, найімовірніше, визначиться у травні-червні.

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