Ліверпуль має намір придбати хавбека Брайтона Макаллістера

Джерело - Чемпіон.
Ліверпуль розпочав роботу над трансфером півзахисника Брайтона Алексіса Макаллістера.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Клуб вже представив 24-річному футболісту проєкт та фінансові умови можливої співпраці.
У найближчі декілька тижнів мерсисайдці активізуються у переговорах.
Мак Аллістер точно покине Брайтон у міжсезоння, а зі своїм майбутнім, найімовірніше, визначиться у травні-червні.
🚨 Liverpool have presented their project and also financial proposal to Alexis Mac Allister. The club will insist in the next weeks; discussions advancing but agreement not done yet. #LFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 4, 2023
Feeling remains Alexis will 100% leave Brighton and it will be early, May or June. pic.twitter.com/Z7sJ0qValK
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