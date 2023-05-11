Провідний хавбек Олександрії травмувався у матчі з Шахтарем

Джерело - ФК Олександрія.
Хавбек Олександрії Максим Третьяков отримав травму у матчі 25-го туру української Прем'єр-ліги проти донецького Шахтаря (1:1).
Про це повідомляє пресслужба клубу.
27-річний футболіст залишив поле поле на ношах. Нині Максим проходить медобстеження, за результатом якого буде визначено ступінь тяжкості ушкодження і термін відновлення, передає Укрінформ.
Є ризик, що гравець може пропустити заключну частину чемпіонату.
Третьяков нинішнього сезону провів в УПЛ 22 матчі, в яких забив 7 м'ячів і зробив 4 гольові передачі.
Раніше Шахтар втратив очки в матчі з Олександрією.
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