Провідний хавбек Олександрії травмувався у матчі з Шахтарем

Футболіст може пропустити заключну частину чемпіонату.

Джерело - ФК Олександрія.

Хавбек Олександрії Максим Третьяков отримав травму у матчі 25-го туру української Прем'єр-ліги проти донецького Шахтаря (1:1).

Про це повідомляє пресслужба клубу.

27-річний футболіст залишив поле поле на ношах. Нині Максим проходить медобстеження, за результатом якого буде визначено ступінь тяжкості ушкодження і термін відновлення, передає Укрінформ.

Є ризик, що гравець може пропустити заключну частину чемпіонату.

Третьяков нинішнього сезону провів в УПЛ 22 матчі, в яких забив 7 м'ячів і зробив 4 гольові передачі.

Раніше Шахтар втратив очки в матчі з Олександрією.

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