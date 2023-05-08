Довбик забив 50-й гол за Дніпро-1

Джерело - Чемпіон.
Дніпро-1 на виїзді обіграв Чорноморець у 25 турі УПЛ (2:1).
Переможний гол забив Артем Довбик. Наприкінці матчу він виграв верхову боротьбу на кутовому і з близької відстані відправив м’яч у ворота.
Цей м’яч для Довбика став 50-м у футболці Дніпра-1. 41 гол Артем забив в УПЛ, 4 - у Кубку України, ще 5 - у Лізі конференцій.
Найкращий бомбардир УПЛ міг відзначатися раніше, але не зміг реалізувати пенальті, який був призначений за фол за межами штрафного майданчика.
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