Довбик забив 50-й гол за Дніпро-1

Артем Довбик забив 50-й гол у футболці СК Дніпро-1

Джерело - Чемпіон.

Дніпро-1 на виїзді обіграв Чорноморець у 25 турі УПЛ (2:1).

Переможний гол забив Артем Довбик. Наприкінці матчу він виграв верхову боротьбу на кутовому і з близької відстані відправив м’яч у ворота.

Цей м’яч для Довбика став 50-м у футболці Дніпра-1. 41 гол Артем забив в УПЛ, 4 - у Кубку України, ще 5 - у Лізі конференцій.

Найкращий бомбардир УПЛ міг відзначатися раніше, але не зміг реалізувати пенальті, який був призначений за фол за межами штрафного майданчика.

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