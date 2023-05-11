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Амброзіні: Інтер заслужив перемогу чудовою інтенсивністю гри

Массімо Амброзіні прокоментував результат матчу Мілан - Інтер (0:2)
Сьогодні 13:53 393 0
Амброзіні: Інтер заслужив перемогу чудовою інтенсивністю гри
ФОТО: AFP
#Інтер, #Мілан

Джерело - sport.ua.

Інтер повністю переграв Мілан у першому півфіналі Ліги чемпіонів.

Про це розповів експівзахисник Мілана та збірної Італії Массімо Амброзіні.

"Інтер заслужив на перемогу чудовою інтенсивністю гри в першому таймі. Другий тайм виявився збалансованішим, хоча "Мілан" так і не створив значної кількості гольових моментів. Відсутність Леау відчувалася явно.

Актуально: Мілан - Інтер: відео голів і огляд матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

Підсумковий результат залишає червоно-чорним надію – ще один гол чорно-синіх, напевно, означав би виліт достроково", - відзначив Амброзіні.

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