Інтер повністю переграв Мілан у першому півфіналі Ліги чемпіонів.

Про це розповів експівзахисник Мілана та збірної Італії Массімо Амброзіні.

"Інтер заслужив на перемогу чудовою інтенсивністю гри в першому таймі. Другий тайм виявився збалансованішим, хоча "Мілан" так і не створив значної кількості гольових моментів. Відсутність Леау відчувалася явно.

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Підсумковий результат залишає червоно-чорним надію – ще один гол чорно-синіх, напевно, означав би виліт достроково", - відзначив Амброзіні.