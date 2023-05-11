Джерело - sport.ua.
Інтер повністю переграв Мілан у першому півфіналі Ліги чемпіонів.
Про це розповів експівзахисник Мілана та збірної Італії Массімо Амброзіні.
"Інтер заслужив на перемогу чудовою інтенсивністю гри в першому таймі. Другий тайм виявився збалансованішим, хоча "Мілан" так і не створив значної кількості гольових моментів. Відсутність Леау відчувалася явно.
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Підсумковий результат залишає червоно-чорним надію – ще один гол чорно-синіх, напевно, означав би виліт достроково", - відзначив Амброзіні.
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