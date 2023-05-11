Головне
Інтер виграв дербі Мілана в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:56 895
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче
Сьогодні 10:08 68602
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати
Сьогодні 08:37 12893
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань
Сьогодні 06:44 14086
Мілан - Інтер: відео голів і огляд матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 06:27 3159
Фенербахче може запросити Луческу на посаду головного тренера
Вчора 18:59 533
Світоліна поступилася Цуренко на старті турніру в Римі
Вчора 18:20 1049 1
Ворскла виграла жіночий чемпіонат України
Вчора 16:59 641
Шевченко – король дербі Мілана: 20 років тому українець забив вирішальний гол Інтеру в півфіналі Ліги чемпіонів – ВІДЕО
Вчора 14:54 2108
Стало відомо, який гонорар Ломаченко отримає за бій з Хейні
Вчора 09:44 44815 7
Прямі трансляції

Індзагі: Могли забити більше, ніж два голи

Сімоне Індзагі прокоментував результат матчу з Міланом
Сьогодні 09:16 305 0
Індзагі: Могли забити більше, ніж два голи
Фото - gettyimages
#Інтер, #Мілан, #Сімоне Індзагі

Джерело - tribuna.com.

Інтер зіграв чудовий перший матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти Мілана (2:0).

Про це розповів головний тренер "нерадзурі" Сімоне Індзагі.

"Ми могли забити більше, ніж 2 голи, але провели чудову гру. Ми вже пройшли декілька раундів та знаємо, що попереду. Тепер буде матч-відповідь, прийдуть наші вболівальники. Усвідомлюємо, що доведеться докласти великих зусиль, щоб здійснити мрію.

Актуально: Мілан - Інтер: відео голів і огляд матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

Через 72 години у нас важлива гра проти Сассуоло, треба добре відновитися у фізичному та психологічному плані. Ці матчі забирають дуже багато енергії, потрібно оцінювати стан гравців. Деякі з них вийшли травмованими. Підготуємося якнайкраще", - сказав Індзагі.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 68602
Трансфер Велозу - один із найкращих в історії Динамо: португалець святкує 37-й день народження Трансфер Велозу - один із найкращих в історії Динамо: португалець святкує 37-й день народження 10369 1
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань 14086
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати 12893
Росіяни вкрали емблему легендарного футбольного клубу України Росіяни вкрали емблему легендарного футбольного клубу України 6489 1
Ломаченко - Хейні: онлайн-трансляція - LIVE Ломаченко - Хейні: онлайн-трансляція - LIVE 8136
Рекомендуємо
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 12464
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 15216 3
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 109772
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 35268 1
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні 12396
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 43330