Індзагі: Могли забити більше, ніж два голи

Інтер зіграв чудовий перший матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти Мілана (2:0).

Про це розповів головний тренер "нерадзурі" Сімоне Індзагі.

"Ми могли забити більше, ніж 2 голи, але провели чудову гру. Ми вже пройшли декілька раундів та знаємо, що попереду. Тепер буде матч-відповідь, прийдуть наші вболівальники. Усвідомлюємо, що доведеться докласти великих зусиль, щоб здійснити мрію.

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Через 72 години у нас важлива гра проти Сассуоло, треба добре відновитися у фізичному та психологічному плані. Ці матчі забирають дуже багато енергії, потрібно оцінювати стан гравців. Деякі з них вийшли травмованими. Підготуємося якнайкраще", - сказав Індзагі.