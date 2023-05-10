Setanta готова вести діалог щодо прав на трансляцію УПЛ

Setanta Sports ухвалила остаточне рішення не продовжувати угоду про трансляції з Українською Прем'єр-лігою.
Про це розповів СЕО Setanta Sports Гіоргі Пруідзе.
"Рішення вже набуло чинності, але якщо ми побачимо бажання і відповідні настрої, ми готові надалі вести діалог щодо прав на трансляцію УПЛ. Не дивлячись на те, що трапилося, Україна є одним з пріоритетних ринків для Setanta Sports. Наша пропозиція - унікальна, адже ми єдиний спортивний стрімінг-сервіс в Україні.
Тільки у нас можна подивитися абсолютно всі матчі АПЛ, Бундесліги, етапи Формули-1, важливі матчі NBA та багато іншого. Ми віримо у наш продукт і продовжимо його розвивати у всіх напрямках", - відповів Пруідзе.