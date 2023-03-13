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Шахтар закликав клуби УПЛ створити єдиний телепул

Сьогодні 19:46 204 0
Сергій Палкін прокоментував ситуацію з єдиним пулом в УПЛ.
Шахтар закликав клуби УПЛ створити єдиний телепул
#Сергій Палкін, #Чемпіонат України, УПЛ, #УПЛ ТВ, #Шахтар

Джерело - tribuna.com.

Клуби УПЛ повинні об'єднатися заради українського футболу та створити єдиний телепул.

Про це розповів генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін

"Незалежно від того, хто стоїть на чолі УАФ, питання того, що ми хочемо досягти. На мою думку, ми повинні думати про український футбол. Ми, як клуби, маємо думати про Прем'єр-лігу.

Ми намагаємося когось звинуватити — той поганий чи цей, а у себе всередині 16 клубів уже десятки років не можуть домовитися, щоб створити єдиний пул. Постійно є хтось, хто постійно знаходить якусь висмоктану з пальця причину і руйнує всю систему. Ми між собою домовитись не можемо.

Я вже казав. Створімо пул, зробимо продакшн і показуватимемо матчі на YouTube безплатно під час війни. І закінчимо цю тему. Але у нас хоча б буде пул і єдиний продукт", - сказав Палкін.

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