Лідер ПСЖ обдумує відхід з клубу

Марко Верратті може піти з клубу

Хавбек ПСЖ Марко Верратті може змінити клубну прописку.

Про це повідомляє видання Get French Football News.

Італієць серйозно розглядає можливість виходу з паризької команди, навіть попри продовження контракту цієї зими.

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфі виступає проти відходу Верраті, а радник із футбольних питань Луїш Кампуш не перешкоджатиме зміні команди гравця.

Зазначимо, інтерес до 30-річного італійця виявляють Інтер Маямі, а також клуби із Саудівської Аравії.

Цього сезону на рахунку півзахисника 24 матчі в рамках Ліги 1, у яких футболіст не відзначився результативними діями.

Раніше повідомлялося, що гравцем цікавиться Ювентус.