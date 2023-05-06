Лідер ПСЖ обдумує відхід з клубу

Джерело - isport.ua.
Хавбек ПСЖ Марко Верратті може змінити клубну прописку.
Про це повідомляє видання Get French Football News.
Італієць серйозно розглядає можливість виходу з паризької команди, навіть попри продовження контракту цієї зими.
Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфі виступає проти відходу Верраті, а радник із футбольних питань Луїш Кампуш не перешкоджатиме зміні команди гравця.
Зазначимо, інтерес до 30-річного італійця виявляють Інтер Маямі, а також клуби із Саудівської Аравії.
Цього сезону на рахунку півзахисника 24 матчі в рамках Ліги 1, у яких футболіст не відзначився результативними діями.
Раніше повідомлялося, що гравцем цікавиться Ювентус.