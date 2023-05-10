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Суд продовжив терміни слідства у справі про будівництво заводу зі штучних полів

Головними підозрюваними є президент УАФ Андрій Павелко
Сьогодні 20:47 336 0
Суд продовжив терміни слідства у справі про будівництво заводу зі штучних полів
#Запісоцький, #Андрій Павелко, #Українська асоціація футболу (УАФ)

Джерело - Football Hub.

Печерський районний суд міста Києва продовжив терміни слідства у справі про розкрадання коштів на будівництві заводу зі штучних футбольних полів.

Про це повідомляє FootballHub.

Головними підозрюваними є президент УАФ Андрій Павелко та генеральний секретар асоціації Юрій Запісоцький. Відтермінування – до 23 листопада поточного року.

Раніше у цій справі суд обрав Павелку та Запісоцькому запобіжний захід у вигляді арешту або застави у 9,88 мільйона гривень – це трапилося у листопаді 2022-го, однак гроші для застави тоді внесла "УАФ Маркетинг".

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