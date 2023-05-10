Почеттіно визначився з ключовим футболістом Челсі на наступний сезон

Чинний контракт англійця розрахований до 2024 року

Джерело - Daily Mail.

Маурісіо Почеттіно, який найближчим часом повинен очолити Челсі, хоче зберегти в команді півзахисника Мейсона Маунта.

Про це повідомляє Daily Mail.

Чинний контракт англійця розрахований до 2024 року.

Сторони поки не змогли домовитися про пролонгацію, а 24-річний футболіст раніше змінив агента для потенційного трансферу влітку.

Повідомлялося, що Почеттіно хоче запросити у Челсі Мане.

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