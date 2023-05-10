Головне
Мілан - Інтер: анонс і прогноз матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:39 3203
Фенербахче може запросити Луческу на посаду головного тренера
Сьогодні 18:59 308
Світоліна поступилася Цуренко на старті турніру в Римі
Сьогодні 18:20 586 1
Ворскла виграла жіночий чемпіонат України
Сьогодні 16:59 416
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань
Сьогодні 15:59 13312
Шевченко – король дербі Мілана: 20 років тому українець забив вирішальний гол Інтеру в півфіналі Ліги чемпіонів – ВІДЕО
Сьогодні 14:54 1701
Стало відомо, який гонорар Ломаченко отримає за бій з Хейні
Сьогодні 09:44 42658 7
88-річний тренер братів Кличків проведе рекордний благодійний бій в підтримку ЗСУ
Сьогодні 09:44 3247
Мілан – Інтер: 10 найцікавіших фактів напередодні півфіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:31 1250
Мілан - Інтер: відео голів і огляд матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 07:30 1981
Прямі трансляції

Почеттіно визначився з ключовим футболістом Челсі на наступний сезон

Чинний контракт англійця розрахований до 2024 року
Сьогодні 20:37 550 0
Почеттіно визначився з ключовим футболістом Челсі на наступний сезон
Фото: Getty Images
#Челсі, #Мейсон Маунт, #Маурісіо Почеттіно

Джерело - Daily Mail.

Маурісіо Почеттіно, який найближчим часом повинен очолити Челсі, хоче зберегти в команді півзахисника Мейсона Маунта. 

Про це повідомляє Daily Mail.

Чинний контракт англійця розрахований до 2024 року.

Сторони поки не змогли домовитися про пролонгацію, а 24-річний футболіст раніше змінив агента для потенційного трансферу влітку.

Повідомлялося, що Почеттіно хоче запросити у Челсі Мане.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
88-річний тренер братів Кличків проведе рекордний благодійний бій в підтримку ЗСУ 88-річний тренер братів Кличків проведе рекордний благодійний бій в підтримку ЗСУ 3247
Реал Мадрид - Манчестер Сіті: відео голів і огляд матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів Реал Мадрид - Манчестер Сіті: відео голів і огляд матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів 6117
Мілан - Інтер: анонс і прогноз матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів Мілан - Інтер: анонс і прогноз матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів 3203
Стало відомо, який гонорар Ломаченко отримає за бій з Хейні Стало відомо, який гонорар Ломаченко отримає за бій з Хейні 42658 7
Росіяни вкрали емблему легендарного футбольного клубу України Росіяни вкрали емблему легендарного футбольного клубу України 4461 1
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань 13312
Рекомендуємо
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 241797
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 24364
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 75644 2
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 25888 3
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 68207
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 25959