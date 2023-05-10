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Ліверпуль та ПСЖ готові придбати півзахисника Ньюкасла Гімараеса

Сума трансферу може скласти більше 100 млн євро
Сьогодні 19:50 202 0
Ліверпуль та ПСЖ готові придбати півзахисника Ньюкасла Гімараеса
#Ньюкасл Юнайтед, #Гімараес

Джерело - AS.

Півзахисник Ньюкасла Бруно Гімараес може продовжити кар'єру в одному з європейських грандів.

Про це повідомляє AS.

За 25-річного футболіста готові поборотися Ліверпуль, ПСЖ та Барселона, однак каталонці розглядають цей трансфер на 2024 рік.

Англійці та французи готові робити пропозиції вже наприкінці сезону. Ліверпуль оцінює перехід у близько 100 мільйонів євро, але ПСЖ налаштований запропонувати на 25 мільйонів євро більше.

Нагадаємо, Ньюкасл та Бруно Гімараес ведуть переговори щодо нового контракту футболіста. 

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