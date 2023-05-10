Новачок Шахтаря викликаний у молодіжну збірну Еквадору на ЧС-2023

Джерело - Swissinfo.
Молодіжна збірна Еквадору оголосила заявку на чемпіонат світу серед команд U-20, який проходитиме з 20 травня по 11 червня в Аргентині.
Про це повідомляє Swissinfo.
До переліку викликаних гравців увійшов 19-річний опорний півзахисник Шахтаря Деніл Кастілло. Про його перехід у донецький клуб стало відомо наприкінці квітня. Новачок поки не дебютував за першу команду.
На груповому етапі ЧС-2023 збірна Еквадору U-20 зіграє проти однолітків з США, Фіджі та Словаччини.
Нагадаємо, Шахтар придбає дві машини VAR.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!