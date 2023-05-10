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Новачок Шахтаря викликаний у молодіжну збірну Еквадору на ЧС-2023

Новачок поки не дебютував за "гірників"
Сьогодні 16:10 196 0
Новачок Шахтаря викликаний у молодіжну збірну Еквадору на ЧС-2023
#Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар, #Деніл Кастілло

Джерело - Swissinfo.

Молодіжна збірна Еквадору оголосила заявку на чемпіонат світу серед команд U-20, який проходитиме з 20 травня по 11 червня в Аргентині.

Про це повідомляє Swissinfo.

До переліку викликаних гравців увійшов 19-річний опорний півзахисник Шахтаря Деніл Кастілло. Про його перехід у донецький клуб стало відомо наприкінці квітня. Новачок поки не дебютував за першу команду.

На груповому етапі ЧС-2023 збірна Еквадору U-20 зіграє проти однолітків з США, Фіджі та Словаччини.

Нагадаємо, Шахтар придбає дві машини VAR.

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