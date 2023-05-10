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Модрич: Реал заслуговував на більше

Лука Модрич прокоментував нічию з Манчестер Сіті
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Модрич: Реал заслуговував на більше
Фото - gettyimages
#Манчестер Сіті, #Реал Мадрид, #Лука Модрич

Джерело - football.ua.

Реал мав шанси, аби забити більше голів у першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.

Про це розповів півзахисник іспанського клубу Лука Модрич.

"У мене залишились позитивні враження від гри. Долю протистояння ще не вирішено. Суперники дійсно більше за нас володіли м'ячем, це треба визнавати, але гольових моментів майже не створювали. А безпосередньо перед їхнім голом, у нас було більше шанси забити вдруге.

Ми знали, що Сіті буде володіти м'ячем і буде нелегко щось цьому протиставити. Але ми були терплячими й потім нас не з'явився шанс забити. Вони не створювали багато небезпеки, ми натомість страждали, але вистояли й потім рахунок став 1:0.

Після цього голу грати стало легше. Були питання до арбітра через наш пропущений м’яч. Він мав свистіти щодо виходу м’яча за межі поля, але цього не зробив. Також, можливо, до цього був фол. Але з рештою — усе нормально, шанси відкриті для обох команд.

Ми виправили деякі речі в перерві, тому що тренер попросив нас мати більше володіння м’ячем. Ми знали, що Камавінга може перебудовуватись в центр поля, і за рахунок цього руху ми грали краще.

1:1. Думаю, що ми заслуговували на більше, але й такий результат варто сприймати позитивно. Ми підемо до Манчестера з повною впевненістю у власній перемозі.

Хто був сильнішим на полі? Я думаю, що ніхто. Це була просто відкрита гра. Ми знали, що на цьому матчі ще нічого не закінчиться в нашій дуелі. До цієї гри співвідношення шансів було 50:50. Зараз усе теж саме", — заявив Модрич.

Актуально: Реал Мадрид - Манчестер Сіті: відео голів і огляд матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

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