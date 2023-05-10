Син Луческу може замінити Реброва в Аль-Айні

Аль-Айн шукає нового головного тренера

Румунський фахівець Разван Луческу є одним із кандидатів на посаду головного тренера еміратського футбольного клубу Аль-Айн.

Про це повідомляє MnbrAE.

Нинішній наставник команди Сергій Ребров не продовжуватиме контракт із клубом, який завершується наприкінці сезону 2022/23, тому керівництво Аль-Айну активно шукає заміну українському коучу.

Окрім Развана Луческу, який є сином Мірчі Луческу, Аль-Айн також можуть очолити ще 2 тренери: Альфред Схрьодер та Марсело Гальярдо.

Наразі Луческу-молодший очолює грецький ПАОК. Його контракт із клубом чинний до кінця наступного сезону.

Раніше була інформація, що Аль-Айн не продовжуватиме контракт з українським вінгером Андрієм Ярмоленком

Аль-Айн посідає друге місце в турнірній таблиці чемпіонату ОАЕ і 26 травня прийме Аль-Батаєх.