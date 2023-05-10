Син Луческу може замінити Реброва в Аль-Айні

Джерело - sport.ua.
Румунський фахівець Разван Луческу є одним із кандидатів на посаду головного тренера еміратського футбольного клубу Аль-Айн.
Про це повідомляє MnbrAE.
Нинішній наставник команди Сергій Ребров не продовжуватиме контракт із клубом, який завершується наприкінці сезону 2022/23, тому керівництво Аль-Айну активно шукає заміну українському коучу.
Окрім Развана Луческу, який є сином Мірчі Луческу, Аль-Айн також можуть очолити ще 2 тренери: Альфред Схрьодер та Марсело Гальярдо.
Наразі Луческу-молодший очолює грецький ПАОК. Його контракт із клубом чинний до кінця наступного сезону.
Раніше була інформація, що Аль-Айн не продовжуватиме контракт з українським вінгером Андрієм Ярмоленком
Аль-Айн посідає друге місце в турнірній таблиці чемпіонату ОАЕ і 26 травня прийме Аль-Батаєх.