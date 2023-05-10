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У Баварії пояснили відмову від трансферу Голанда

Сьогодні 15:39 459 0
У Баварії пояснили відмову від трансферу Голанда
Фото - gettyimages
#Баварія, #Ерлінг Голанд, #Футбольні трансфери

Джерело - sport.ua.

Баварія була не готова порушувати фінансовий баланс заради одного футболіста.

Про це розповів генеральний директор мюнхенців Олівер Кан

Минулого літа форвард Боруссії Дортмунд Ерлінг Голанд перебрався до Манчестер Сіті, хоча Баварія до останнього намагалася перехопити гравця.

"Рік тому ми робили все, щоб отримати Голанда, але досягли наших фінансових лімітів. Нам потрібно було вирішувати, чи ми хочемо порушувати нашу структуру зарплат у команді.

Ми до цього були не готові, Баварія так не працює, тому Холанд до нас не перейшов", – сказав Кан.

Раніше повідомлялося, що Голанд став рекордсменом АПЛ за кількістю голів за сезон.

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