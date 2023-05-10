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Анчелотті незадоволений суддівством у грі з Манчестер Сіті

Карло Анчелотті прокоментував епізод з результативною атакою Манчестер Сіті
Сьогодні 11:11 155 0
Анчелотті незадоволений суддівством у грі з Манчестер Сіті
Фото - gettyimages
#Манчестер Сіті, #Реал Мадрид, #Карло Анчелотті

Джерело - sport.ua.

Гольова атака Манчестер Сіті сталася після того, як м'яч вийшов за межі поля.

Про це розповів головний тренер іспанського клубу Карло Анчелотті.

"М'яч вийшов за межі поля перед голом суперника. Це кажуть технології, не я це сказав. Я не розумію, чому не було перевірки VAR, а арбітр взагалі не звернув уваги на цей епізод, як і на багато інших.

Хоч матч все одно був цікавим, і у мене хороші відчуття перед зустріччю у відповідь", — сказав Анчелотті.

Актуально: Реал Мадрид - Манчестер Сіті: відео голів і огляд матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

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