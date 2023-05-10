Анчелотті незадоволений суддівством у грі з Манчестер Сіті

Гольова атака Манчестер Сіті сталася після того, як м'яч вийшов за межі поля.

Про це розповів головний тренер іспанського клубу Карло Анчелотті.

"М'яч вийшов за межі поля перед голом суперника. Це кажуть технології, не я це сказав. Я не розумію, чому не було перевірки VAR, а арбітр взагалі не звернув уваги на цей епізод, як і на багато інших.

Хоч матч все одно був цікавим, і у мене хороші відчуття перед зустріччю у відповідь", — сказав Анчелотті.