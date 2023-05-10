Мілан - Інтер: відео голів і огляд матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

10 травня Мілан та Інтер проведуть знамените Derby della Madonnina в межах першого півфінального матчу Ліги чемпіонів-2022/23.

Гра відбудеться в Мілані на стадіоні Сан-Сіро.

Дивіться відео голів і огляд матчу онлайн у режимі реального часу в цій новині.

Пряма трансляція - на Volia TV.

Матч-відповідь відбудеться 16 травня на цьому самому стадіоні, але номінальним господарем вже буде Інтер.

Напередодні Реал та Манчестер Сіті зіграли внічию (1:1) в першому матчі іншого півфіналу ЛЧ.

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