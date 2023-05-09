Шахтар у наступному сезоні може проводити єврокубкові матчі у Гданську

Донецький Шахтар у сезоні 2023/24 може проводити єврокубкові матчі у польському Гданську.

Про це повідомляє Meczyki.pl.

Йдеться про домашній стадіон місцевої Лехії PGE Арена Гданськ (Polsat Plus Arena Gdańsk).

У минулому сезоні гірники проводили єврокубкові матчі у Варшаві - на стадіоні столичної "Легії".

У сезоні 2022/23 донецький клуб теж розглядав Полсат Плюс Арену в якості номінально домашнього стадіону для матчів в єврокубках, але тоді сторони не змогли домовитися. Тоді польську сторону не влаштували фінансові умови Шахтаря.

У наступному сезоні українська команда не зможе знову грати на Стадіоні Війська Польського, бо Легія виступить у кваліфікації Ліги конференцій.

Лехія вилетіла з елітного дивізіону Польщі, тому може переїхати на інший стадіон.

PGE Арена Гданськ розрахована на 44 000 місць.

Шахтар вже гарантував собі участь в єврокубках наступного сезону, команда точно не опуститься нижче 5-го місця у турнірній таблиці УПЛ.

Раніше Дарійо Срна прокоментував помилки арбітрів на користь суперників Шахтаря.