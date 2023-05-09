Бускетс залишить Барселону наприкінці сезону

Капітан Барселони Серджіо Бускетс ухвалив рішення покинути клуб по завершенню чинного контракту.

Про це повідомляє журналіст Marca Луїс Рохо.

Нещодавно була інформація, що сторони стали ближчими до продовження угоди, але все могло змінитися після того, як Аль-Хілаль запропонував Бускетсу та Альбі контракти з втричі більшою зарплатнею, ніж у Барселоні.

34-річний Серджі Бускетс - вихованець Ла Масії, всю дорослу кар’єру провів у складі Барселони. Всього на його рахунку 721 матч в усіх турнірах.