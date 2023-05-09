Головне
Реал Мадрид - Манчестер Сіті: анонс і прогноз матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 05:41 3470
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань
Сьогодні 15:57 11658
Хейні заробить в 10 разів більше, ніж Ломаченко
Сьогодні 11:23 5377 1
Батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон про життя свого села в окупації
Сьогодні 11:00 38279
Реал - Манчестер Сіті: відео голів і огляд матчу
Сьогодні 07:53 706
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати
Сьогодні 07:37 12213
Миколенко знявся у зворушливому проморолику Євробачення-2023 - ВІДЕО
Сьогодні 07:15 899
Мілан – Інтер: 10 найцікавіших фактів напередодні півфіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 07:00 541
Евертон з Миколенком розгромив Брайтон: результати матчів 35 туру АПЛ
Вчора 23:59 1023
Зоря розібралася з Металістом 1925 у 25 турі УПЛ
Вчора 18:51 533
Прямі трансляції

Гравцям Лідса серйозно уріжуть зарплату у разі вильоту з АПЛ

Цей пункт прописано у контракті футболістів
Сьогодні 17:25 167 0
Гравцям Лідса серйозно уріжуть зарплату у разі вильоту з АПЛ
Фото Getty Images
#Лідс

Джерело - UA-футбол.

Керівництво Лідса скоротить зарплату гравцям, якщо команда вилетить з англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє The Athletic.

У контракті футболістів є пункт про зменшення заробітної плати. Мова йде про 50-60%. Якщо "павичі" вилетять у Чемпіоншип, то очікується масштабний розпродаж, який має принести близько 200 мільйонів фунтів. Ці кошти підуть на перебудову колективу.

Після 35-ти турів Лідс із 30 очками посідає передостаннє, 19-те місце. Нагадаємо, що у травні цього року новим головним тренером Лідса став 68-річний Сем Еллардайс.

Коментарі ()
Популярне зараз
Хейні заробить в 10 разів більше, ніж Ломаченко Хейні заробить в 10 разів більше, ніж Ломаченко 5377 1
Ломаченко - Хейні: де дивитися онлайн бій звання абсолютного чемпіона світу Ломаченко - Хейні: де дивитися онлайн бій звання абсолютного чемпіона світу 4774
Батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон про життя свого села в окупації Батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон про життя свого села в окупації 38279
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань 11658
Ексгравець Динамо епохи Лобановського не підтримав санкції проти росії і пояснив свою позицію - ВІДЕО Ексгравець Динамо епохи Лобановського не підтримав санкції проти росії і пояснив свою позицію - ВІДЕО 8668 2
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати 12213
Рекомендуємо
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 17776
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 109710
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 8945 1
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 29638
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 23564
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 12396