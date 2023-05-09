Гравцям Лідса серйозно уріжуть зарплату у разі вильоту з АПЛ

Цей пункт прописано у контракті футболістів

Керівництво Лідса скоротить зарплату гравцям, якщо команда вилетить з англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє The Athletic.

У контракті футболістів є пункт про зменшення заробітної плати. Мова йде про 50-60%. Якщо "павичі" вилетять у Чемпіоншип, то очікується масштабний розпродаж, який має принести близько 200 мільйонів фунтів. Ці кошти підуть на перебудову колективу.

Після 35-ти турів Лідс із 30 очками посідає передостаннє, 19-те місце. Нагадаємо, що у травні цього року новим головним тренером Лідса став 68-річний Сем Еллардайс.