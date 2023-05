Еллардайс став головним тренером Лідса до кінця сезону

Новим головним тренером Лідса став 68-річний Сем Еллардайс.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Спеціаліст замінив на цій посаді Хаві Грасію. Еллардайс тренуватиме команду до кінця сезону.

📰 #LUFC can confirm Javi Gracia will leave the club, with our remaining four games overseen by experienced head coach Sam Allardyce. We thank Javi and his team for their efforts under difficult circumstances.