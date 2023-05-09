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Циганик: Жоден з лідерів УПЛ не хоче VAR на своїх матчах

Журналіст - про використання VAR
Сьогодні 16:10 177 0
Циганик: Жоден з лідерів УПЛ не хоче VAR на своїх матчах
#Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Журналіст Ігор Циганик упевнений, що кількість скандалів, які останнім часом трапилися у матчах УПЛ за участю претендентів на титул, пов'язані з відсутністю VAR на багатьох іграх грандів.

Про це заявив сам журналіст.

"Жоден з лідерів українського футболу не хоче, щоб на їхніх матчах був VAR. Не хоче. Тому що відсутність VAR - це можливість маніпуляції. І Шахтар постраждав через це наступного після матчу з Минаєм турі.

Коли, як на мене, скасували чистий гол Зубкова Олександрії. Можливо, VAR там знайшов би офсайд, можливо, не знайшов би, але клуби не хочуть VAR, вони відмовляються, їм не потрібно.

Провідні клуби мають усі можливості постійно мати VAR, але зі своїх причин не хочуть", - сказав Циганик.

Раніше Шахтар втратив очки в матчі з Олександрією, а СК Дніпро-1 вирвав перемогу у Чорноморця.

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