Реал Мадрид - Манчестер Сіті: відео голів і огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
9 травня мадридський Реал і Манчестер Сіті зіграли першу півфінальну гру Ліги чемпіонів-2022/23.
Матч відбувся в Мадриді на стадіоні Сантьяго Бернабеу й завершився внічию з рахунком 1:1.
Пряму трансляцію можна було переглянути на Volia TV.
36' Вінісіус Жуніор (1:0)
67' Де Брюйне (1:1)
Огляд матчу
Матч-відповідь відбудеться 17 травня в Манчестері на стадіоні Етіхад.
У другому півфіналі зіграють міланські Інтер і Мілан. Перший матч відбудеться 10 травня, номінальними господарями будуть "россонері".