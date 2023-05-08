Джерело - Чемпіон.
У матчі 25-го туру української Прем’єр-Ліги луганська Зоря здобула перемогу над харківським Металістом 1925.
Зоря - Металіст 1925 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 7 Шахов, 2:0 - 48 Русин, 3:0 - 52 Герреро
Склади команд:
Зоря: Сапутін, Батагов, Снурніцин, Бутко, Вантух, Шахов, Булеца (Нагнойний 81), Дришлюк (Мишньов 46), Русин Н. (Хахльов 69), Антюх (Полегенько 81), Герреро (Погорілий 69)
Запас: Кучерук, Турбаєвський, Гулько, Мороховець, Сміян, Почапський
Металіст 1925: Сидоренко (Потімков І. 70), Безуглий, Мартинюк, Курило, Рудавський, Габелок, Русин Р., Кравченко (Сологуб 82), Ткачук А., Ременюк (Абдуллаєв 59), Островський
Запас: Кияшко, Коваленко, Шершень, Потімков Ю., Ногейра, Чирук
Попередження: Вантух 62, Бутко 88
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