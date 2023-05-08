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Зоря розібралася з Металістом 1925 у 25 турі УПЛ

Луганці здобули розгромну перемогу
Сьогодні 18:51 208 0
Зоря розібралася з Металістом 1925 у 25 турі УПЛ
#Зоря, #Металіст 1925, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У матчі 25-го туру української Прем’єр-Ліги луганська Зоря здобула перемогу над харківським Металістом 1925.

Матч завершився з рахунком 3:0 на користь луганців.

Чемпіонат України - УПЛ
25 тур, 8 травня

Зоря - Металіст 1925 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 7 Шахов, 2:0 - 48 Русин, 3:0 - 52 Герреро

Склади команд:

Зоря: Сапутін, Батагов, Снурніцин, Бутко, Вантух, Шахов, Булеца (Нагнойний 81), Дришлюк (Мишньов 46), Русин Н. (Хахльов 69), Антюх (Полегенько 81), Герреро (Погорілий 69)

Запас: Кучерук, Турбаєвський, Гулько, Мороховець, Сміян, Почапський

Металіст 1925: Сидоренко (Потімков І. 70), Безуглий, Мартинюк, Курило, Рудавський, Габелок, Русин Р., Кравченко (Сологуб 82), Ткачук А., Ременюк (Абдуллаєв 59), Островський

Запас: Кияшко, Коваленко, Шершень, Потімков Ю., Ногейра, Чирук

Попередження: Вантух 62, Бутко 88

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