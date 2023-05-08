Головне
Шахтар втратив очки в матчі з Олександрією у 25 турі УПЛ
Вчора 16:59 1262
Евертон з Миколенком розгромив Брайтон: результати матчів 35 туру АПЛ
Сьогодні 21:40 263
Реал Мадрид - Манчестер Сіті: анонс і прогноз матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 18:58 1586
Зоря розібралася з Металістом 1925 у 25 турі УПЛ
Сьогодні 18:51 273
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань
Сьогодні 17:36 9356
Рух розгромив Інгулець у 25 турі УПЛ
Сьогодні 16:58 404
Минай переграв Ворсклу у 25 турі УПЛ
Сьогодні 15:54 370
Динамо здолало Кривбас у 25 турі УПЛ
Сьогодні 15:16 1032
Улюбленець Енцо Феррарі, який так і не встиг стати чемпіоном. 41 рік тому загинув Жиль Вільнев
Сьогодні 13:22 7611 1
Турнір довжиною в 150 років: Кубок Шотландії вражає своєю історією
Сьогодні 12:52 427
Прямі трансляції

Мурзін: Ціль збірної може бути тільки одна - повернутись на Євробаскет

Сьогодні 20:02 311 0
Мурзін: Ціль збірної може бути тільки одна - повернутись на Євробаскет
#Євген Мурзін, #Жіноча збірна України з басктеболу

Джерело - ФБУ.

Визначилися цілі жіночої збірної України з баскетболу.

Про це розповів тренер команди Євген Мурзін.

"Федерація баскетболу України та її президент Михайло Бродський завжди ставлять перед жіночою збірною вагомі завдання і роблять для цього усі можливі умови. Попри усі зусилля два рази поспіль національна команда не виходила у фінальну частину чемпіонату Європи. Тож ціль може бути тільки одна - повернутись на Євробаскет.

Відбірковий цикл триває два роки й, можливо, для цього ростеру це один з останніх шансів вийти на європейську першість, після чого команда вже точно омолоджуватиметься. Тож треба зробити все можливе, для того, щоб дійти до поставленої мети", - сказав Мурзін.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Шахтар: Завалити Келсі у штрафному, розірвати футболку – і це не пенальті? Шахтар: Завалити Келсі у штрафному, розірвати футболку – і це не пенальті? 2066
Рейтинг WTA: Костюк стала першою ракеткою України Рейтинг WTA: Костюк стала першою ракеткою України 287646 3
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати 11660
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань 9356
Німці призначили батька керувати колгоспом. Олімпійський чемпіон Рима-1960 Віктор Цибуленко про німецьку окупацію Німці призначили батька керувати колгоспом. Олімпійський чемпіон Рима-1960 Віктор Цибуленко про німецьку окупацію 20663
Улюбленець Енцо Феррарі, який так і не встиг стати чемпіоном. 41 рік тому загинув Жиль Вільнев Улюбленець Енцо Феррарі, який так і не встиг стати чемпіоном. 41 рік тому загинув Жиль Вільнев 7611 1
Рекомендуємо
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 69130
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 68122
Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор 4050
Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули 4830
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 207306
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 15171 3