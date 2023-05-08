Мурзін: Ціль збірної може бути тільки одна - повернутись на Євробаскет

Визначилися цілі жіночої збірної України з баскетболу.

Про це розповів тренер команди Євген Мурзін.

"Федерація баскетболу України та її президент Михайло Бродський завжди ставлять перед жіночою збірною вагомі завдання і роблять для цього усі можливі умови. Попри усі зусилля два рази поспіль національна команда не виходила у фінальну частину чемпіонату Європи. Тож ціль може бути тільки одна - повернутись на Євробаскет.

Відбірковий цикл триває два роки й, можливо, для цього ростеру це один з останніх шансів вийти на європейську першість, після чого команда вже точно омолоджуватиметься. Тож треба зробити все можливе, для того, щоб дійти до поставленої мети", - сказав Мурзін.