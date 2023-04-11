Мурзіна призначено головним тренером жіночої збірної України

На засіданні Виконавчого комітету Федерації баскетболу України було затверджено нового головного тренера жіночої збірної України.

Про це повідомляє пресслужба клубу. Новим керманичем національної команди призначено українського тренера Євгена Мурзіна.

57-річний фахівець був асистентом Срджана Радуловича в жіночій національній збірній, працювавши з командою у відборі на Євробаскет-2023. Також Євген Вікторович очолював бердянську Чайку — клуб жіночої Суперліги.

Мурзін у якості головного тренера чоловічої національної збірної України виходив у плей-оф Євробаскета-2017, очолював клуби чоловічої Суперліги — Будівельник, Київ-Баскет та Харківські Соколи. В сезоні 2022/23 працював керманичем івано-франківської Прикарпаття-Говерли.

Таким чином, на посаді головного тренера Євген Мурзін замінить чорногорського фахівця Срджана Радуловича, який працював із командою з серпня 2019 року.

Раніше повідомлялося, що чоловічу збірну України очолив Віталій Степановський.