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Мурзіна призначено головним тренером жіночої збірної України

Сьогодні 16:26 190 0
Мурзіна призначено головним тренером жіночої збірної України
#Євген Мурзін

Джерело - basket.com.ua.

На засіданні Виконавчого комітету Федерації баскетболу України було затверджено нового головного тренера жіночої збірної України.

Про це повідомляє пресслужба клубу. Новим керманичем національної команди призначено українського тренера Євгена Мурзіна.

57-річний фахівець був асистентом Срджана Радуловича в жіночій національній збірній, працювавши з командою у відборі на Євробаскет-2023. Також Євген Вікторович очолював бердянську Чайку — клуб жіночої Суперліги.

Мурзін у якості головного тренера чоловічої національної збірної України виходив у плей-оф Євробаскета-2017, очолював клуби чоловічої Суперліги — Будівельник, Київ-Баскет та Харківські Соколи. В сезоні 2022/23 працював керманичем івано-франківської Прикарпаття-Говерли.

Таким чином, на посаді головного тренера Євген Мурзін замінить чорногорського фахівця Срджана Радуловича, який працював із командою з серпня 2019 року.

Раніше повідомлялося, що чоловічу збірну України очолив Віталій Степановський. 

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