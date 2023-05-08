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Моурінью незадоволений відсутністю глибини складу Роми

Моурінью хоче до червня обговорити своє майбутнє з римлянами
Сьогодні 17:26 233 0
Моурінью незадоволений відсутністю глибини складу Роми
Фото: Getty Images
#Рома, #Жозе Моурінью

Джерело - FCInter1908.

Головний тренер Роми Жозе Моурінью не має впевненості щодо свого майбутнього у клубі.

Про це повідомляє FCInter1908.

Він має невдоволення через відсутність глибини складу команди, а також через слабку підтримку зі сторони клубу в його постійних конфліктах поза полем.

Моурінью хоче до червня обговорити своє майбутнє, але найближчим часом немає запланованих зустрічей.

Повідомлялося, що у підписанні Моурінью зацікавлений ПСЖ.

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