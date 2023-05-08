Моурінью незадоволений відсутністю глибини складу Роми

Джерело - FCInter1908.
Головний тренер Роми Жозе Моурінью не має впевненості щодо свого майбутнього у клубі.
Про це повідомляє FCInter1908.
Він має невдоволення через відсутність глибини складу команди, а також через слабку підтримку зі сторони клубу в його постійних конфліктах поза полем.
Моурінью хоче до червня обговорити своє майбутнє, але найближчим часом немає запланованих зустрічей.
Повідомлялося, що у підписанні Моурінью зацікавлений ПСЖ.
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