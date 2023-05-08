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ПСЖ знайшов заміну Галтьє

Влітку у ПСЖ може змінитися головний тренер
Сьогодні 15:30 365 0
ПСЖ знайшов заміну Галтьє
Фото - gettyimages
#Галтьє, #Чемпіонат Франції, Ліга 1, #ПСЖ, #Жозе Моурінью

Джерело - football24.ua.

Спортивний директор ПСЖ Луїш Кампуш визначився з головною кандидатуру на посаду наставника команди.

Про це повідомляє RMC Sport.

Керівництво французького гранда незадоволено результатами та роботою Крістофа Галтьє. Є велика ймовірність, що тренер покине влітку столицю Франції.

ПСЖ хотів би запросити на посаду тренера Жозе Моурінью. Кампуш вже встановив перші контракти з агентом тренера Жорже Мендешом. Сам Моурінью зацікавлений у пропозиції ПСЖ та хоче отримати новий виклик, попри те, що йому подобається життя в Італії.

Зазвичай головного тренера обирають в Досі. Кілька тижнів в Катарі йдуть дискусії щодо нового наставника, але одностайного рішення ще не ухвалили. Вважається, що саме спортивному директору нададуть право вибрати нового тренера для ПСЖ.

Нагадаємо, що Жозе Моурінью наразі очолює італійську Рому. Чинний контракт португальця з клубом розрахований до 2024 року.

Раніше Моурінью відмовився повертатися у Челсі.

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