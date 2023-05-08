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Азар обдумує завершення кар'єри

Азар може завершити кар'єру вже наступного року
Сьогодні 15:41 231 0
Азар обдумує завершення кар'єри
Фото - gettyimages
#Азар, #Реал Мадрид

Джерело - tribuna.com.

Вінгер Реала Еден Азар серйозно задумався над завершенням кар’єри після того, як спливе термін його контракту з клубом.

Про це повідомляє Relevo.

Чинна угода бельгійця розрахована до літа 2024-го, йому тоді буде 33 роки.

Азар відчуває, що зробив у футболі "все, що міг". Також його мотивує те, що свій шлях він завершить у Реалі – у клубі, за який мріяв грати у дитинстві. Через це Еден з сумнівами ставиться до пропозицій з країн Близького Сходу та ОАЕ.

Мадридці натомість хотіли б продати вінгера влітку.

За Реал Азар виступає з 2019 року, він провів за команду 75 матчів, у яких забив 7 голів та віддав 12 асистів. 

Раніше Азар відмовив турецькому клубу.

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