Азар обдумує завершення кар'єри

Джерело - tribuna.com.
Вінгер Реала Еден Азар серйозно задумався над завершенням кар’єри після того, як спливе термін його контракту з клубом.
Про це повідомляє Relevo.
Чинна угода бельгійця розрахована до літа 2024-го, йому тоді буде 33 роки.
Азар відчуває, що зробив у футболі "все, що міг". Також його мотивує те, що свій шлях він завершить у Реалі – у клубі, за який мріяв грати у дитинстві. Через це Еден з сумнівами ставиться до пропозицій з країн Близького Сходу та ОАЕ.
Мадридці натомість хотіли б продати вінгера влітку.
За Реал Азар виступає з 2019 року, він провів за команду 75 матчів, у яких забив 7 голів та віддав 12 асистів.
Раніше Азар відмовив турецькому клубу.
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