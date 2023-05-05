Алонсо: Моя голова на 100% з Баєром наступного сезону

Головний тренер Баєра Хабі Алонсо не планує покидати леверкузенський клуб.

Про це він заявив порталу Sky Sports.

"Для мене нормально, що на цій стадії сезону ширяться різні чутки. Я багато років у футболі. Але нам досі потрібно досягти великих результатів у цьому сезоні. Ось чому моя голова зосереджена на Баєрі на 100 відсотків протягом останніх кількох місяців. І моя голова на 100 відсотків з цим клубом для наступного сезону", - сказав Алонсо.