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Алонсо: Моя голова на 100% з Баєром наступного сезону

Тренер Баєра не збирається покидати клуб
Сьогодні 11:32 322 0
Алонсо: Моя голова на 100% з Баєром наступного сезону
Фото: Getty Images
#Баєр, #Хабі Алонсо

Джерело - Sky Sports.

Головний тренер Баєра Хабі Алонсо не планує покидати леверкузенський клуб.

Про це він заявив порталу Sky Sports.

"Для мене нормально, що на цій стадії сезону ширяться різні чутки. Я багато років у футболі. Але нам досі потрібно досягти великих результатів у цьому сезоні. Ось чому моя голова зосереджена на Баєрі на 100 відсотків протягом останніх кількох місяців. І моя голова на 100 відсотків з цим клубом для наступного сезону", - сказав Алонсо.

Повідомлялося, що іспанця хоче запросити Тоттенгем.

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