Джерело - The Times.

Манчестер Сіті - фаворит у півфінальному протистоянні Ліги чемпіонів з Реалом.

Про це заявив колишній форвард Манчестер Юнайтед та збірної Англії Вейн Руні.

"Манчестер Сіті не просто обіграє Реал, а знищить їх. Однак я можу помилятися. Немає команди, яка вміє спростовувати аргументи краще, ніж колектив Анчелотті у Лізі чемпіонів. Але я просто думаю, що Ман Сіті знаходиться на іншому рівні.

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З початку сезону я відчував, що цього сезону Гвардіола нарешті підкорить Європу. Неймовірний футбол, який його команда показує протягом останніх місяців, а також те, як вчасно вони вийшли на пік, лише зміцнювали це переконання", - сказав Руні.

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