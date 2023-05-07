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Ман Сіті візьме реванш у Реала, а Інтер здолає Мілан: ChatGPT спрогнозував точні рахунки матчів 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

Звертаємось за коментарем до найбільш неупередженого експерта
Сьогодні 13:05 Андрій Дунець 285 0
Ман Сіті візьме реванш у Реала, а Інтер здолає Мілан: ChatGPT спрогнозував точні рахунки матчів 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
#Інтер, #Ліга чемпіонів, #Манчестер Сіті, #Мілан, #Реал Мадрид

Джерело - Чемпіон.

9 та 10 травня відбудуться перші матчі півфіналу Ліги чемпіонів сезону-2022/23: іспанський Реал Мадрид зіграє з англійським Манчестер Сіті, а Мілан та Інтер зійдуться в італійському протистоянні. Нам стала цікава думка штучного інтелекту ChatGPT.

ChatGPT - це чат-бот зі штучним інтелектом, останнім часом набув популярності в різних сферах діяльності людей завдяки безпрецедентному вмінню точно відображати інформацію. Подекуди його навіть використовують для жартівливого контенту.

Але в нас максимально серйозне запитання, тож експерт радо поділився своїми припущеннями щодо перебігу та підсумку обидвох протистоянь ЛЧ.

Реал - Манчестер Сіті

"1-й матч: Реал - Манчестер Сіті. Реал має досвідчений склад та гратиме вдома, тому я вважаю, що вони можуть виграти з рахунком 2:1. Авторами голів можуть бути для Реала Карім Бензема та Еден Азар, а для Манчестер Сіті - Рахім Стерлінг.

2-й матч: Манчестер Сіті - Реал. Цей матч може бути дуже складним для Реала, тому що вони гратимуть на виїзді. Я вважаю, що Манчестер Сіті може перемогти з рахунком 2:0. Авторами голів можуть бути Кевін Де Брюйне та Рахім Стерлінг".

Експерт прогнозує щільну боротьбу та загальну перемогу Сіті, відтак реванш за торішній прикрий виліт від Реала на аналогічній стадії. Втім, здається, ChatGPT останнім часом був вельми заклопотаний і тому попередній футбольний матч дивився аж минулого сезону, коли Рахім Стерлінг дійсно виступав за клуб із Манчестера, й недогледів трансфер вінгера до Челсі.

А ще, поза сумнівом, штучний інтелект є великим шанувальником таланту Едена Азара. Бо як іще пояснити таку впевненість, що бельгієць, який сумарно цього року провів на полі 104 хвилини, зіграє в такому відповідальному протистоянні й навіть заб'є гол?

Мілан - Інтер

"1-й матч: Мілан - Інтер. Цей матч буде дуже важливим для Мілана, тому що вони гратимуть вдома. Я вважаю, що Мілан може виграти з рахунком 2:1. Авторами голів можуть бути для Мілана Златан Ібрагімович та Рафаель Леау, а для Інтера - Ромелу Лукаку.

2-й матч: Інтер - Мілан. У цьому матчі Інтер буде мотивованим і може виграти з рахунком 2:0. Авторами голів можуть бути Лаутаро Мартінес та Ніколо Барелла".

Отже, ChatGPT віддав перевагу Інтеру й вирішив, що підсумковий рахунок буде 3:2, як і в протистоянні Реала та Сіті. Крім того, схоже, штучний інтелект володіє якимось інсайдом і знає більше, ніж ми, адже серед авторів голів указав Златана Ібрагімовича, який навіть не заявлений на Лігу чемпіонів. Що ж, цікаво буде поглянути...

Скріншот відповіді експерта

Нагадаємо, матчі-відповіді 1/2 фіналу ЛЧ відбудуться 16 та 17 травня. Фінальний матч заплановано провести 10 червня на Олімпійському стадіоні у Стамбулі (Туреччина).

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