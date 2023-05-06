ЛНЗ Черкаси - Нива Тернопіль 1:1: огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
У матчі 5-го туру Першої ліги ЛНЗ зіграв внічию з Нивою.
Чемпіонат України - Перша ліга
5 тур, 6 травня
Чемпіонська група
ЛНЗ Черкаси - Нива Тернопіль 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 38 Бойко, 1:1 - 76 Гатала
ЛНЗ: Самойленко – Солдат, Муравський, Лопирьонок, Норенков – Долінський (Тищенко 71), Бойко, Хамелюк, Савін (Нехтій 79), Коваленко (Шестаков 60) – Нич (Галенко 71)
Нива (старт): Жупанський, Слива, Демчук, Зінь, Хруставка, Дорошенко, Волохатий, Гатала, Проців, Бей, Різник
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