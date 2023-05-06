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Оболонь дотиснула Епіцентр, Прикарпаття знищило Гірник-Спорт: результати матчів Першої ліги

Результати матчів другого кола Першої ліги
Сьогодні 18:10 791 0
Оболонь дотиснула Епіцентр, Прикарпаття знищило Гірник-Спорт: результати матчів Першої ліги
#Гірник Спорт, #Діназ, #Епіцентр, #ЛНЗ Черкаси, #Нива Тернопіль, #Оболонь, #Чемпіонат України, Перша ліга, #Прикарпаття, #Скорук

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 6 травня, відбулося 4 матчі в межах 5-го туру Першої ліги.

Чемпіонат України - Перша ліга
5 тур, 6 травня
Група вибування

Прикарпаття - Гірник-Спорт 6:1 (2:1)

Голи: 0:1 - 2 автогол Цюцюра, 1:1 - 14 14 Писко, 2:1 - 43 Швець, 3:1 - 68 Хома, 4:1 - 69 Цюцюра, 5:1 - 71 Цюцюра, 6:1 - 90 Шинкаренко

Діназ - Скорук 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 7 Шмигельський, 1:1 - 9 Салабай

Чемпіонська група

ЛНЗ Черкаси - Нива Тернопіль 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 38 Бойко, 1:1 - 76 Гатала

 Оболонь - Епіцентр 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 22 Груша, 1:1 - 77 Стень, 2:1 - 88 Слободян

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