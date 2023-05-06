Баварія дотиснула Вердер, Айнтрахт поступився Гоффенгайму: результати 31 туру Бундесліги

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі у межах 31-го туру німецької Бундесліги.
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
31 тур, 6 травня
Аугсбург - Уніон Берлін 1:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 53 Дрена Бельо
Боруссія Менхенгладбах - Бохум 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 35 Гофманн, 2:0 - 90+1 Штіндль
Герта - Штутгарт 2:1 (2:1)
Голи: 1:0 - 29 Кемпф, 1:1 - 38 Гірассі, 2:1 - 45+2 Нідерлехнер
Гоффенгайм - Айнтрахт 3:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 8 Баумгартнер, 2:0 - 41 Крамарич (пен), 3:0 - 45+3 Бебу, 3:1 - 54 Гетце
Фрайбург - РБ Лейпциг 0:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 73 Кампль
Вердер - Баварія 1:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 62 Гнабрі, 0:2 - 72 Сане, 1:2 - 87 Шмідт
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