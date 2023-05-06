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Баварія дотиснула Вердер, Айнтрахт поступився Гоффенгайму: результати 31 туру Бундесліги

Результати 31 туру Бундесліги
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Баварія дотиснула Вердер, Айнтрахт поступився Гоффенгайму: результати 31 туру Бундесліги
#Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі у межах 31-го туру німецької Бундесліги.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
31 тур, 6 травня

Аугсбург - Уніон Берлін 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 53 Дрена Бельо

Боруссія Менхенгладбах - Бохум 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 35 Гофманн, 2:0 - 90+1 Штіндль

Герта - Штутгарт 2:1 (2:1)

Голи: 1:0 - 29 Кемпф, 1:1 - 38 Гірассі, 2:1 - 45+2 Нідерлехнер

Гоффенгайм - Айнтрахт 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 8 Баумгартнер, 2:0 - 41 Крамарич (пен), 3:0 - 45+3 Бебу, 3:1 - 54 Гетце

Фрайбург - РБ Лейпциг 0:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 73 Кампль  

 Вердер - Баварія 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 62 Гнабрі, 0:2 - 72 Сане, 1:2 - 87 Шмідт

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