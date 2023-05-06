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Беллінгем відхилив пропозицію Манчестер Сіті

Беллінгем визначився зі своїм майбутнім
Сьогодні 17:13 155 0
Беллінгем відхилив пропозицію Манчестер Сіті
Фото - gettyimages
#Манчестер Сіті, #Реал Мадрид, #Футбольні трансфери, #Джуд Беллінгем

Джерело - sport.ua.

Півзахисник Боруссії Дортмунд Джуд Беллінгем хоче влітку перейти у Реал.

Про це повідомляє Marca.

Заради переходу у Реал Беллінгем відхилив щедру пропозицію Манчестер Сіті. Чемпіони Англії пропонували зарплату в розмірі 15 млн євро на рік.

За інформацією ЗМІ, у Мадриді зарплата англійського хавбека становитиме 12 млн євро на рік.

Раніше Реал визначився з сумою, яку готовий віддати за Беллінгема.

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