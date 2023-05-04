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Фаті не хоче віддавати Мессі 10-й номер у Барселоні

Барселона працює над поверненням Ліонеля Мессі
Вчора 23:10 484 0
Фаті не хоче віддавати Мессі 10-й номер у Барселоні
Фото - gettyimages
#Барселона, #Ліонель Мессі, #Футбольні трансфери, #Фаті, #Ла-Ліга

Джерело - tribuna.com.

Форвард ПСЖ Ліонель Мессі повернеться у Барселону за умови, що отримає схвалений Ла-Лігою контракт та 10-й номер в команді.

Про це повідомляє As.

Президент каталонського клубу Жуан Лапорта інтенсивно працює над виконанням цих двох умов 35-річного аргентинця. Барселона повинна скоротити фонд заробітної плати на 205 мільйонів євро, щоб отримати від Ла Ліги дозвіл на підписання футболіста.

Окрім скорочення бюджету деяких спортивних секцій, Лапорті доведеться переглянути контракти з Жорді Альбою, Марк-Андре тер Стеґеном або Френкі Де Йонгом та продати Серджі Бускетса, Феррана Торреса або Ніко.

Недоторканними в команді є лише Педрі, Гаві, Роберт Левандовський, Рональд Араухо та Жуль Кунде. Решта, включаючи Рафінью, якщо це буде необхідно, можуть бути виставлені на трансфер.

Крім того, Ансумане Фаті, який грає у Барсі під 10-м номером, не хоче відмовлятися від нього на користь Мессі.

Раніше повідомлялося, що Галтьє розраховує на Мессі.

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