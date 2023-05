Центральний захисник Наполі Кім Мін Чже потрапив у сферу інтересів кількох клубів АПЛ.

Про це повідомляє журналіст Нікола Скіра.

За ситуацією стежать Манчестер Юнайтед, Манчестер Сіті та Ньюкасл.

У контракті 26-річного корейця є клаусула, яка буде чинна з 1 до 15 липня. Сума відступних не уточнюється.

