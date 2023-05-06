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Кілька клубів АПЛ зацікавлені у трансфері захисника Наполі Кіма

У контракті 26-річного корейця є клаусула
Сьогодні 12:01 185 0
Кілька клубів АПЛ зацікавлені у трансфері захисника Наполі Кіма
Фото: Getty Images
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Наполі, #Кім Мін Чже

Джерело - Чемпіон.

Центральний захисник Наполі Кім Мін Чже потрапив у сферу інтересів кількох клубів АПЛ.

Про це повідомляє журналіст Нікола Скіра.

 За ситуацією стежать Манчестер Юнайтед, Манчестер Сіті та Ньюкасл.

У контракті 26-річного корейця є клаусула, яка буде чинна з 1 до 15 липня. Сума відступних не уточнюється.

Раніше повідомлялося про інтерес ПСЖ до захисника.

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