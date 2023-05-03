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Модрич бажає провести ще сезон у Реалі

Хорват не планує залишати Європу
Сьогодні 08:39 227 0
Модрич бажає провести ще сезон у Реалі
Фото: Getty Images

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Реал Лука Модрич відмовився від ще одної пропозиції Аль-Насра.

Про це повідомив журналіст Руді Галетті.

Хорват не планує залишати Європу.

Модрич хотів би продовжити контракт з Реалом. Поточна угода діє до кінця сезону.

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