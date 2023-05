Модрич бажає провести ще сезон у Реалі

Півзахисник Реал Лука Модрич відмовився від ще одної пропозиції Аль-Насра.

Про це повідомив журналіст Руді Галетті.

Хорват не планує залишати Європу.

Модрич хотів би продовжити контракт з Реалом. Поточна угода діє до кінця сезону.

